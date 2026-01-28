Wells Fargo rompt ses liens avec le conseiller en procuration ISS, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division de gestion de patrimoine et d'investissement de Wells Fargo WFC.N a rompu ses liens avec le conseiller en procuration ISS, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant une personne familière avec le sujet.