Wells Fargo: renforce 'considérablement' ses équipes de 'Healthcare Banking' information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - Wells Fargo fait savoir que sa division Commercial Banking a considérablement renforcé son équipe de banquiers spécialisés dans l'industrie de la santé (Healthcare Banking) avec une augmentation de plus de 30 % depuis le début de l'année 2025 tandis que d'autres recrutements sont attendus au second semestre.



Cette expansion est alimentée par la croissance continue du secteur de la santé aux États-Unis ainsi que par la demande des clients pour une couverture bancaire spécialisée.



'Il s'agit du plus important investissement en talents jamais réalisé par Commercial Banking dans son groupe Healthcare Banking, qui fournit des services bancaires et des conseils adaptés aux entreprises de taille intermédiaire des secteurs Healthcare Services, MedTech et BioPharma de l'industrie de la santé à but lucratif', indique la société.









