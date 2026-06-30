Wells Fargo relève son objectif de cours pour Roblox ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action du développeur de jeux vidéo Roblox

RBLX.N progresse de 1,5% à 55,15 dollars

** Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 à 56 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 3,1% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime qu’il est “encourageant de constater que le déploiement basé sur l’âge du 16 juin ne semble pas avoir eu d’impact sur l’engagement”, mais ajoute que le ralentissement de la croissance “devrait persister, car la trajectoire initiale de Grow a Garden 2 ne laisse pas présager un succès majeur”

** Elle estime que la période d’essai et le paywall de la société “pourraient freiner la découverte et la diffusion à grande échelle de nouveaux succès viraux, en particulier ceux provenant de développeurs indépendants ou de niche”

** La société de courtage continue de surveiller le déploiement des comptes en fonction de l’âge, qu’elle considère comme une source potentielle de freins à l’engagement au second semestre

** Sur 38 sociétés de courtage, 23 attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et 15 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 60 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 32% depuis le début de l’année