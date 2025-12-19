Wells Fargo relève Generac Holdings à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N augmentent de 1,57 % à 139,14 $

** Wells Fargo relève la recommandation sur GNRC de "pondération égale" à "surpondérer"; augmente son objectif de cours à 195 $ contre 186 $, soit une hausse de 42,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une demande plus forte que prévu pour les générateurs diesel, alors que le développement des centres de données pilotés par l'IA se poursuit

** Wells Fargo déclare que le marché sous-évalue l'activité de Generac dans les centres de données à environ 4 $/action, même si les analystes disent qu'elle pourrait valoir environ 61 $/action si la société capturait 10 % du marché total adressable estimé à 12 milliards de dollars pour les groupes électrogènes diesel dans les centres de données

** GNRC se rapproche d'un contrat majeur d'hyperscaler, Amazon testant ses groupes électrogènes diesel et Google lançant un vaste appel d'offres, créant ainsi des contrats potentiels de plusieurs centaines de millions de dollars, selon la société de courtage

** La récente baisse des actions de GNRC crée un point d'entrée intéressant et l'entreprise est bien positionnée face à Caterpillar CAT.N , avec des groupes électrogènes à moindre coût et des contraintes d'approvisionnement dans l'industrie qui l'aideront probablement à gagner des parts de marché, selon le courtier

** 15 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat" ou un "achat fort", 8 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian est de 207 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, GNRC était en baisse de 11,6 % depuis le début de l'année