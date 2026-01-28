Wells Fargo réduit sa dépendance à l'égard des grands conseillers en procuration grâce à un système interne

L'unité de gestion de patrimoine et d'investissement de Wells Fargo WFC.N a lancé un service interne de vote par procuration mercredi, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des grandes sociétés de conseil en vote par procuration qui sont critiquées pour avoir fait passer les agendas sociaux avant la valeur actionnariale.

Le géant bancaire américain a également rompu ses liens avec la société de conseil en vote par procuration ISS, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. ISS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les conservateurs et les grands gestionnaires de fonds ont fait valoir que, trop souvent, les conseillers en matière de procurations incitent les actionnaires à voter contre les conseils d'administration ou les directeurs et qu'ils accordent une importance excessive aux priorités climatiques et sociales.

Ces sociétés analysent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise, et émettent des recommandations de vote à l'intention des investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles.

Wells Fargo a déclaré qu'elle dirigerait le vote par procuration selon sa propre politique et ses propres instructions de vote axées sur les intérêts économiques à long terme de ses clients, ce qui lui conférerait une plus grande indépendance.

Cela permettrait de rationaliser le processus de vote par procuration et de réduire la dépendance à l'égard des tiers, a déclaré la banque, qui a renforcé ses liens avec la société fintech Broadridge Financial Solutions BR.N dans le cadre de ce changement.

La division de gestion de patrimoine et d'investissement de Wells Fargo dispose de 2 500 milliards de dollars d'actifs clients et est l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine aux États-Unis .

Au début du mois, la division de gestion d'actifs de la banque rivale JPMorgan JPM.N a déclaré à l'adresse qu'elle ne prévoyait plus de faire appel à des conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis.

En décembre, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance de l'industrie du conseil en matière de procurations, au motif que les entreprises les plus importantes "font souvent avancer et donnent la priorité à des agendas radicaux motivés par des considérations politiques".

Des analystes de la gouvernance d'entreprise et des avocats ont toutefois déclaré que le décret de la Maison Blanche pourrait affaiblir les droits des actionnaires, tandis que le secteur a nié à plusieurs reprises avoir commis des actes répréhensibles et a affirmé que ses recommandations étaient indépendantes de tout parti pris.