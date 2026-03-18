Wells Fargo réduit le PT de FICO et considère que le risque lié à VantageScore est limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Wells Fargo réduit le prix de vente du géant de l'évaluation du crédit Fair Isaac Corp FICO.N à 2 300 $, contre 2 500 $, ce qui représente une hausse de 91,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage réduit le prix de vente pour refléter les multiples inférieurs de ses pairs

** Wells Fargo estime que les prêteurs sont peu enclins à abandonner FICO, même si le prix de VantageScore est plus bas afin d'accroître la concurrence entre les scores sur le marché hypothécaire

** Nous voyons encore des obstacles pour éviter le "cherry-picking", où les prêteurs tirent à la fois un FICO et un VantageScore pour ne soumettre que le plus favorable, ce qui réduit la fiabilité du score" - Wells Fargo

** 15 des 22 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", six comme un "maintien" et un "vente"; leur PT médian est de 1 983,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 29% depuis le début de l'année