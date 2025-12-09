Wells Fargo prévoit de nouvelles suppressions d'emplois et déploiera progressivement l'IA en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wells Fargo: les indemnités de licenciement devraient augmenter au quatrième trimestre

La banque déploiera progressivement l'IA au cours de l'année prochaine et au-delà

Selon le directeur général, l'IA permettra de réaliser davantage de gains d'efficacité

Wells Fargo WFC.N s'attend à de nouvelles réductions de ses effectifs et voit ses dépenses en indemnités de licenciement augmenter au quatrième trimestre en cours, a déclaré mardi le directeur général Charlie Scharf, ajoutant que l'intelligence artificielle était appelée à changer la façon dont ses activités fonctionnent.

"Nous sommes passés par le processus de budgétisation, et même avant l'intelligence artificielle, nous nous attendons à avoir moins de personnel l'année prochaine", a déclaré M. Scharf en marge d'une conférence sur les services financiers organisée par Goldman Sachs.

"Nous aurons probablement plus de licenciements au quatrième trimestre."

L'IA POURRAIT CHANGER LA FAÇON DONT LE TRAVAIL EST EFFECTUÉ

M. Scharf a déclaré que l'IA était extrêmement importante, à la fois en termes de gains d'efficacité qu'elle peut générer et de "ce qu'elle va potentiellement faire pour les effectifs".

Il a ajouté que l'IA ne remplacerait pas entièrement les humains, mais qu'elle pourrait modifier la manière dont le travail est effectué. Il a réaffirmé que la baisse attendue des effectifs reflétait la volonté d'efficacité de Wells Fargo, faisant écho aux remarques qu'il avait formulées lors d'une interview le mois dernier .

Le directeur général a déclaré que Wells Fargo déploierait progressivement l'IA au cours de l'année prochaine et au-delà, en présentant les changements comme faisant partie des efforts visant à accroître l'efficacité. Il a décrit ce changement comme une "réalité positive" pour la banque.

L'IA devrait entraîner certaines réductions d'effectifs, tout en présentant des opportunités considérables dans la technologie, a déclaré M. Scharf lors d'une interview le mois dernier.

Wells Fargo comptait 275 000 employés lorsque Scharf a rejoint la banque en 2019. La banque compte un peu plus de 210 000 employés au 30 septembre 2025.

Lors de la conférence Goldman, il a déclaré que la banque n'était pas encore aussi efficace qu'elle le serait avec l'IA.

"Les outils Gen AI au sein de notre équipe d'ingénieurs étaient 30 à 35 % plus efficaces en termes d'écriture de code aujourd'hui. Nous n'avons pas réduit le nombre de personnes qui codent aujourd'hui, mais nous obtenons beaucoup plus de résultats et c'est là une véritable efficacité", a déclaré M. Scharf.

LES SEUILS DE RENTABILITÉ POUR LES ACQUISITIONS SONT ÉLEVÉS

En juin, la Réserve fédérale américaine a levé le plafonnement des actifs de Wells Fargo à 1 950 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une sanction clé liée au scandale des faux comptes de la banque et ouvrant la voie à l'expansion.

Les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que Wells Fargo poursuive sa croissance sous la direction du directeur général Scharf, qui a pris la barre en 2019 après le scandale des faux comptes qui a déclenché des réactions négatives du public et des milliards de dollars de pénalités.

Cependant, M. Scharf a déclaré mardi que Wells Fargo ne poursuivrait que des acquisitions offrant de solides rendements financiers et une valeur stratégique claire pour les investisseurs, et qu'il n'était pas sous pression pour racheter des entreprises.

"Nous n'avons aucun intérêt à faire quelque chose qui pourrait simplement ajouter un peu de revenus à la société", a-t-il déclaré.