Wells Fargo place Bitgo en position "surpondérée" en raison de l'adoption croissante de la garde des cryptomonnaies

17 février - ** Wells Fargo initie la couverture de la société de garde de crypto-monnaie Bitgo BTGO.N avec une note de "surpondération"; fixe un PT de 13 $

** L'adoption des crypto-monnaies par les grandes institutions financières (FIs) n'en est qu'à ses débuts et BTGO a l'avantage d'être le premier sur le marché grâce à des protocoles de conformité solides

** Compte tenu de l'accent mis sur le stockage sécurisé, BTGO a développé des partenariats solides avec les institutions financières, les fournisseurs de crypto-monnaies et les plateformes technologiques - Wells Fargo

** Ajoute que si BTGO n'est pas à l'abri de la volatilité des crypto-monnaies, elle est plus isolée que la plupart des autres

** En incluant les mouvements de la session, BTGO a perdu 55,6 % depuis ses débuts le 22 janvier