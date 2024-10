Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wells Fargo: nouvelle directrice du Government Banking information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company annonce la nomination d'Elena M. Gallo comme directrice exécutive de la division Government Banking, succédant à Mara Holley, qui prend sa retraite.



Forte de 35 ans d'expérience, Gallo a rejoint Wells Fargo en 2003 et occupait depuis 2019 le poste de directrice exécutive du marché du Nord-Est pour Government Banking.



Elle supervisera désormais les services financiers pour plus de 3 000 agences gouvernementales et autres entités publiques dans 43 États.



Phillip Smith, vice-président de Specialized Industries, a salué son 'expertise' et son 'leadership' pour mener l'équipe au succès.





