Wells Fargo Investment Institute rétrograde le secteur de l'énergie à "défavorable" en raison d'une prime de guerre limitée

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Wells Fargo Investment Institute a abaissé sa note sur le secteur de l'énergie du S&P 500 à "défavorable", citant ce qu'il a dit être des perspectives limitées pour une prime de risque soutenue du prix du pétrole malgré le conflit en cours au Moyen-Orient .

Cette décision fait suite à un gain de plus de 6 % du secteur de l'énergie de l'indice de référence S&P 500 .SPNY depuis le début de la guerre, ce qui représente la meilleure performance parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P.

"La performance du secteur s'est sensiblement améliorée en 2026, soutenue par une vague de froid inattendue en début d'année et par la hausse des prix du pétrole en réponse à la guerre... Cependant, notre scénario de base reste une guerre de durée limitée qui, selon nous, permettra au retour de l'offre énergétique mondiale de faire à nouveau baisser les prix", ont déclaré les stratèges de la WFII dans une note.

L'institut a également abaissé sa note sur le secteur de l'énergie au sein des matières premières de "neutre" à "défavorable", notant qu'avec un pétrole proche de 100 dollars le baril, les risques de baisse dominent

Il considère la récente surperformance du secteur de l'énergie comme une opportunité de bloquer les profits et de se réaffecter aux métaux industriels et précieux.

La fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, par lequel transitent le pétrole et les produits pétroliers en provenance d'Irak, d'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït et des Émirats arabes unis, a provoqué des chocs sur les prix mondiaux de l'énergie, alimentant les craintes d'une perturbation durable de l'approvisionnement.

La WFII a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour le brent entre 75 et 85 dollars le baril, au-dessus de sa prévision précédente de 65 à 75 dollars.