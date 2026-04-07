Wells Fargo fait passer Old Dominion à la catégorie "poids égal" en raison des perspectives de forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Wells Fargo relève la note de l'entreprise de transport de charges partielles (LTL)ou de transport de petites marchandises Old Dominion Freight Line ODFL.O de "sous-pondération" à "pondération égale", et augmente l'objectif de prix de 165 $ à 200 $

** Le nouveau PT représente une baisse de 1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en hausse de 0,2 % à environ 203 $ avant le marché

** Wells Fargo déclare que la société est bien positionnée pour surperformer, soutenue par l'amélioration du tonnage LTL, les signaux positifs de la demande manufacturière et la résistance aux prix élevés du carburant

** L'offre et la demande de transport routier sont devenues favorables pour la première fois depuis 2022, et l'augmentation de la demande saisonnière devrait resserrer la capacité et conduire à des gains de prix pour le transport routier, intermodal, LTL et ferroviaire en 2026

** Augmentation des prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 4,75 $ à 5,10 $

** Neuf des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 205 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~29% depuis le début de l'année