Wells Fargo fait globalement mieux qu'attendu au 1T, mais s'attend à de la "volatilité" en 2025

La banque américaine Wells Fargo a dégagé des résultats globalement meilleurs qu'attendu au premier trimestre, mais l'entreprise s'attend à un "environnement économique plus instable" en 2025, qui pourrait peser sur sa croissance, prévient son patron.

Sur les trois premiers mois de l'année, la banque américaine a dégagé un bénéfice de 4,89 milliards de dollars (environ +6% par rapport à l'année précédente).

Le consensus des analystes de FactSet tablait sur 4,08 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence des marchés, le bénéfice net ressort à 1,25 dollar, très légèrement au-dessus des attentes des analystes mais en légère baisse par rapport à la même période en 2024 (-1,57%).

"Nous avons produit des résultats solides" grâce à "la poursuite de la discipline en matière de dépenses" et "l'amélioration des crédits", a déclaré dans un communiqué le patron de la banque Charlie Scharf.

"Ce trimestre a été une preuve importante de notre confiance dans les progrès accomplis en matière de risques et de contrôle", a-t-il poursuivi.

En revanche, la banque américaine a réalisé un chiffre d'affaires en deçà des attentes, à 20,14 milliards de dollars, contre 20,72 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaire est également en baisse par rapport à l'année précédente (-3,45%).

Les revenus nets d'intérêts (NII) ont baissé d'un peu moins de 6% d'une année à l'autre pour atteindre 11,49 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur 11,78 milliards.

La banque a aussi légèrement revu à la baisse ses prévisions de revenus nets d'intérêts (NII) à 11,78 milliards, contre 12,23 milliards.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité et l'incertitude persistent et nous sommes préparés à un environnement économique plus instable en 2025", a commenté M. Scharf,qui s'est dit toutefois prêt "à faire face à diverses situations".

"Nous soutenons la volonté de l'administration à se pencher sur les questions d'entraves au commerce équitable pour les États-Unis, bien qu'il y ait des risques associés à des mesures aussi importantes", a fait valoir le patron de la banque.

L'offensive commerciale lancée par Donald Trump sur ses partenaires commerciaux rebat les cartes pour de nombreuses entreprises.

Vers 12H00 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de la banque prenait 1,03%.