Wells Fargo désigne un nouveau responsable de la gestion d'actifs

Le groupe financier américain Wells Fargo a annoncé le recrutement de Barry Sommers au poste de directeur général pour la gestion d'actifs et de fortune. Il rejoindra la firme le 22 juin et sera rattaché au directeur général de Wells Fargo Charlie Scharf. Barry Sommers, dont le dernier poste était celui de responsable de la gestion de fortune au sein de JPMorgan Chase, sera responsable de la gestion d'actifs, de fortune et des produits de retraite pour l'ensemble des activités de Wells Fargo aux Etats-Unis, dont Wells Fargo Advisors, Private Wealth Management et Wells Fargo Asset Management.