Wells Fargo dépasse les attentes

(AOF) - La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des profits trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le bénéfice net est ressorti à 4,89 milliards de dollars, soit 1,39 dollar par action, à comparer avec 4,62 milliards de dollars, ou 1,20 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action corrigé des éléments exceptionnels est ressorti à 1,27 dollar, à comparer avec un consensus de 1,24 dollar par titre. Les revenus ont baissé de 3% à 20,15 milliards de dollars et les revenus d'intérêts ont reculé de 6% à 11,5 milliards de dollars.

Les dépenses ont reculé de 3% à 13,89 milliards de dollars.

" Nous soutenons la volonté de l'administration d'examiner les obstacles à un commerce équitable pour les États-Unis, bien qu'il y ait certainement des risques associés à des actions aussi importantes. (...) Nous nous attendons à une volatilité et à une incertitude persistantes et nous sommes préparés à un environnement économique plus difficile en 2025, mais le résultat réel dépendra des résultats et du calendrier des changements de politique " a déclaré le directeur général, Charlie Scharf.

Wells Fargo a confirmé ses perspectives pour l'année. Les revenus d'intérêts sont anticipés en progression de 1% à 3% en 2025.

