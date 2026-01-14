Wells Fargo dégringole après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les estimations

14 janvier - ** Les actions du géant bancaire américain Wells Fargo WFC.N chutent d'environ 1,6 % à 92,09 $ dans les échanges volatils de pré-marché

** WFC affiche des revenus de 21,3 milliards de dollars au 4ème trimestre, légèrement inférieurs aux prévisions des analystes qui tablaient sur 21,6 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG

** Néanmoins, le bénéfice trimestriel de la banque augmente de par rapport à l'année précédente grâce à un revenu d'intérêt net plus élevé, ou la différence entre ce qu'une banque paie sur les dépôts et gagne sur les prêts

** Sur une base ajustée, le bénéfice par action du 4ème trimestre de 1,76 $ dépasse les attentes de 1,67 $

** L'action a augmenté de près de 33 % en 2025, surpassant les marchés boursiers