Wells Fargo: consacre 1M$ aux victimes de l'ouragan Helene

information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce un don de plus d'un million de dollars pour soutenir les communautés touchées par l'ouragan Helene dans le Sud-Est des États-Unis.



Les fonds seront destinés à la Croix-Rouge américaine et à des ONG locales comme Volunteer Florida, pour aider à fournir abri et fournitures aux résidents impactés.



Wells Fargo contribue également chaque année au Ready Reserve Fund de Team Rubicon, une organisation dirigée par des vétérans, qui répond rapidement aux besoins des communautés touchées par des catastrophes.



Team Rubicon est actuellement active dans les zones touchées par l'ouragan, offrant des services tels que le nettoyage des maisons inondées et l'enlèvement des débris.





Valeurs associées WELLS FARGO 55,84 USD NYSE -1,12%