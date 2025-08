Wells Fargo collabore avec l'Ohio State University sur le mid-market information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - Wells Fargo & Company annonce un partenariat avec le National Center for the Middle Market (NCMM) de l'Ohio State University, afin d'approfondir la compréhension des besoins bancaires des entreprises de taille intermédiaire (chiffre d'affaires entre 10 millions et 1 milliard de dollars).



Ce partenariat vise à enrichir les travaux du NCMM, dont le rapport semestriel 'Middle Market Indicator' publié le 30 juillet souligne un ralentissement de la croissance des revenus et une baisse de la confiance économique.



Wells Fargo compte utiliser ces données pour renforcer son leadership éclairé et ses offres à destination de ce segment clé de l'économie américaine.





Valeurs associées WELLS FARGO 77,720 USD NYSE -0,08%