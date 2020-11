Wells Fargo AM lance un fonds dividendes " amélioré "

(NEWSManagers.com) - Wells Fargo Asset Management (WFAM) lance un nouveau compartiment de sa Sicav Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds, le Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI).

L' OPCVM associera dividendes d' actions et primes de ventes d' options, en vue de générer un taux de distribution de rendement durable, généralement supérieur à 6 % par an.

Le fonds sera investi dans 60-80 actions d' entreprises à dividendes élevés. Sa sélection active de titres vise à " conserver une exposition équilibrée entre les secteurs, les régions et les facteurs, tout en évitant les biais de style et les sous-pondérations structurelles souvent observées dans les stratégies à dividendes élevés " , explique un communiqué. L' ajout d' une stratégie dynamique d' amélioration des revenus d' options, reposant sur un modèle quantitatif, " augmentera les revenus d' options et préservera le potentiel de hausse en équilibrant les sources de revenus tout en tenant compte du marché " .

Les revenus durables du fonds seront gérés par Kandarp Acharya et Petros Bocray. Vince Fioramonti et Justin Carr géreront la sélection active des titres du fonds GEEI et Megan Miller et Harin de Silva géreront la stratégie d' overlay systématique améliorée.

Le nouveau fonds sera enregistré à la vente dans toute l' Europe, à Hong Kong, à Singapour et en Corée.

Ce lancement fait suite à la création de deux nouveaux compartiments, le Global Small Cap Equity Fund et le Small Cap Innovation Fund, au sein de la Sicav de Wells Fargo (Lux) Worldwide cette année. La Sicav compte 22 compartiments.