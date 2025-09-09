 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wells Fargo affirme que les finances des consommateurs américains sont solides et que le crédit est bon
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

Les consommateurs américains augmentent leurs dépenses et paient leurs factures à temps, ce qui témoigne de leur bonne santé financière, a déclaré mardi la directrice financière de Wells Fargo WFC.N , Mike Santomassimo.

"En dépit de ce que vous pouvez lire en termes de ralentissement, nous constatons que les niveaux d'activité restent assez forts et que la performance du crédit est encore assez bonne du côté des consommateurs", a déclaré Santomassimo aux investisseurs lors d'une conférence.

La Réserve fédérale a levé cette année le plafond des actifs de Wells Fargo, qui s'élevait à 1,95 trillion de dollars sur sept ans, ce qui a permis à la banque de se développer sans aucune restriction.

Avec la levée du plafond d'actifs, la société ne se concentre plus sur la résolution des problèmes réglementaires, mais sur l'augmentation de sa part dans les activités de banque commerciale et d'investissement et de gestion de patrimoine, a déclaré Santomassimo.

La banque pourrait être ouverte à des acquisitions pour ajouter des capacités dans le domaine des paiements ou d'autres produits, mais la barre serait haute pour de telles opportunités, a-t-il ajouté.

WELLS FARGO
NYSE
© 2025 Thomson Reuters.

