Weinstein-Accord de principe entre le parquet de New York et des plaignantes

1er juillet (Reuters) - La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé mardi qu'un accord d'un montant de près de 19 milliards de dollars avait été obtenu pour clore deux procédures judiciaires engagées par un groupe de femmes contre l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein pour inconduite sexuelle. Mais les avocats de six femmes ayant porté des accusations contre l'ancien magnat de Hollywood ont dénoncé l'accord proposé, disant y voir une "capitulation totale" qui ne contraint pas Weinstein, emprisonné suite à sa condamnation dans une affaire distincte, à admettre sa responsabilité ou à débourser personnellement une somme d'argent. L'accord de principe, qui doit encore être approuvé par un juge fédéral et un tribunal de faillite, marquerait la conclusion d'une plainte déposée en 2018 par le parquet général de New York contre Harvey Weinstein, sa société de production et son frère. Il mettrait aussi fin à une action en justice groupée engagée séparément en 2017 par neuf femmes qui ont accusé Weinstein, désormais âgé de 68 ans, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, a déclaré Letitia James. "Après tout le harcèlement, les menaces, et la discrimination, ces survivantes reçoivent enfin un semblant de justice", a-t-elle dit sur Twitter. Elle a indiqué que l'accord mettrait fin aux mesures qui ont empêché ces femmes de s'exprimer publiquement sur Weinstein. Celui qui fut l'un des producteurs les plus puissants de Hollywood purge actuellement une peine de 23 ans de prison dans l'Etat de New York après avoir été reconnu coupable en février dernier d'agression sexuelle et de viol au troisième degré. (Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)

