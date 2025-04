WeeFin : nouveau tour de financement de 25 millions d’euros

La fintech compte à ce jour plus de 40 clients dont Generali Asset Management, la Caisse des Dépôts (les gestions d'actifs), le Groupe BPCE, ou encore Malakoff Humanis, comptabilisant 6 900 milliards d'euros d'actifs.

Co-fondée et dirigée par Grégoire Hug (ancien directeur de produit R&D de BNP Paribas), Marion Aubert et Guillaume Klech, WeeFin a lancé sa plateforme en 2021.

La réalisation de ces ambitions s'accompagne d'un nouveau plan de recrutement, dont plusieurs à des postes clés. De 40 collaborateurs en 2023 à 80 aujourd'hui, WeeFin prévoit d'accueillir plus de 100 nouveaux collaborateurs sur les trois prochaines années.

La fintech compte aussi poursuivre son développement en Europe avec l'ouverture de nouveaux marchés, suite au succès rencontré par sa solution au Luxembourg, en Italie, et maintenant au Royaume-Uni. En moins de deux ans, son chiffre d'affaires réalisé à l'international est de 0% à 30%.

WeeFin entend enrichir ses fonctionnalités existantes comme le data management, et ajouter de nouvelles sources de données. " En parallèle, seront intégrés à la plateforme de nouveaux modules inédits développés en interne, telle qu'une solution dédiée à l'attribution de performance de durabilité ", précise la société.

(AOF) - WeeFin, fintech durable qui accompagne les institutions financières dans la gestion de leurs stratégies ESG, annonce un nouveau tour de financement de 25 millions d’euros. Celui-ci est mené par BlackFin Capital Partners, fonds fintech européen, aux côtés des investisseurs historiques IRIS, Asterion Ventures, et Ring Capital. L’ambition de WeeFin : relever les standards de la finance durable et asseoir sa position de leader européen.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.