WEDIA : Wedia - Résultats 2021 solides et conformes au plan de marche - Marge d'exploitation : 20% - Résultat : 1,1 M EUR

Le Conseil d'Administration de WEDIA, réuni le 24 mars 2022, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 6 mai prochain.

En k€ 2021 2020 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES 15.701 15.673 - Dont revenus SaaS 8.746 8.017 +9% Dont Services 6.720 6.963 -3% Dont Négoce 235 693 -66% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 3.130 3.481 -10% En % du CA 20% 22% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1.364 1.587 -14% RESULTAT NET 1.063 1.035 +3% Dont Part des Minoritaires (140) (125)

2021 : Une activité portée par la croissance des revenus SaaS

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe WEDIA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,7 M€, stable par rapport à l'exercice 2020 qui, pour rappel, avait affiché une croissance de 42%. L'activité a été essentiellement portée par la croissance de 9% des revenus récurrents (SaaS) qui représentent désormais 56% du CA total contre 51% en 2020.

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse légèrement suite à une diminution du nombre de jours prestés (déstockage de congés accumulés pendant la crise Covid-19 et formation de ressources internes), diminution partiellement compensée par une hausse du taux jour facturé. Enfin, le négoce, activité non stratégique, est en attrition programmée et se contracte de 67% à 232 k€.

Depuis 2015, le chiffre d'affaires a progressé en moyenne de 19% par an.

Des résultats solides

L'EBE s'élève à 3,1 M€ (contre 3,5 M€ en 2020) et représente 20% du chiffre d'affaires. La légère contraction de l'EBE résulte principalement de choix d'investissements (recrutements - notamment en R&D, opérations marketing), investissements compensés partiellement par un moindre recours à la sous-traitance.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 1.364 k€ (contre 1.587 k€ en 2020) avec un montant de dotations aux amortissements & provisions de 1.766 K€ dont 1.686 K€ liés à l'amortissement des frais de R&D. Dès 2022, le groupe dispose de réservoirs de hausse de ce résultat opérationnel avec une baisse annoncée des dotations sur les immobilisations incorporelles (issues d'acquisition passées).

Le Résultat Net s'élève à 1.063 k€ (contre 1.035 k€ en 2020), ce Résultat Net s'entend après déduction de la charge d'impôt différé (sachant que le groupe bénéficie d'un déficit fiscal de près de 17 M€).

Bilan renforcé et Flux de trésorerie en forte hausse

Le montant des flux de trésorerie générés par l'activité est positif de 4,2 M €, ce qui a permis au Groupe Wedia d'investir 1,4 M€ en R&D.

Par ailleurs, au cours de l'exercice, le Groupe a remboursé pour 0,9 M€ de dettes financières (dont la dernière tranche d'obligations convertibles), et versé 0,3M€ de dividendes à ses actionnaires.

La trésorerie disponible progresse de 1,7 M€ sur l'exercice pour s'établir à 7,5 M€. La Trésorerie Nette s'établit à près de 5,3 M€ (soit un « gearing » de -38%).

Le bilan du Groupe s'est donc renforcé sur l'exercice, il dispose ainsi d'une structure financière encore plus solide pour poursuivre sa croissance.

Proposition de dividende à 0,34 € par action

Le conseil d'administration, conformément à la politique de l'entreprise qui consiste à distribuer un montant de dividendes équivalent à celui de l'intéressement, proposera à l'Assemblée Générale de maintenir le dividende à 34 centimes d'euros par action, identique à l'exercice précédent.

Perspectives : une dynamique de croissance

Le Groupe a su convaincre en 2021 de très belles marques mondiales, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis (Wedia est désormais partenaire de près de 40% des sociétés du CAC 40 et de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes).

Wedia vient également de prendre pied au Royaume Uni avec la signature d'un acteur majeur dans la distribution de pièces automobiles.

En outre, le Groupe est une nouvelle fois listé par Gartner, Forrester ou Constellation Research comme l'un des leaders mondiaux sur son marché, avec une position confortée dans le Top 10 mondial.

Objectif confirmé

A horizon 2024, le groupe Wedia, dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce et qui est reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté, confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30M€.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires semestriel 2022, le jeudi 28 juillet 2022 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2021 de 15,7 M€, dont plus de 55 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

