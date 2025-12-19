Wedbush relève son objectif de cours pour Rivian Automotive à 25 dollars en raison des perspectives des SUV R2

19 décembre - ** La société de courtage Wedbush relève son objectif de cours pour le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O de 16 $ à 25 $, ce qui implique une hausse de 23,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action de 20,28 $

** Wedbush s'attend à ce que le lancement du SUV R2 au premier semestre 2026 stimule la demande et les livraisons; ce produit devrait combler le manque de SUV abordables sur le marché des véhicules électriques

** Wedbush note que la société prévoit de développer une puce d'IA interne pour remplacer les GPU de Nvidia NVDA.O dans les futurs véhicules, ceux-ci étant spécifiquement conçus pour l'IA physique centrée sur la vision afin d'alimenter sa plateforme autonome de troisième génération

** La société de courtage estime que l'activité logicielle de RIVN, qui approche un rythme de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre, offre un potentiel de hausse incrémentiel pour sa marge brute, car il s'agit d'une activité à marge beaucoup plus élevée

** La direction s'est progressivement concentrée sur l'amélioration de l'impact du coût des marchandises vendues et du profil des marges au cours des derniers trimestres, en réduisant les coûts dans diverses parties de l'entreprise, selon Wedbush

** Les actions de RIVN ont légèrement baissé avant l'ouverture des marchés

** Jusqu'à la dernière clôture, RIVN avait gagné 52,5 % depuis le début de l'année