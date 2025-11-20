Wedbush relève sa cible sur Nvidia après ses trimestriels
'Nous pensons que les résultats du 3e trimestre (57 milliards de dollars de revenus) et les prévisions pour le 4e trimestre (65 MdsUSD de revenus et 75% de marge brute) correspondaient aux espoirs des analystes acheteurs', estime le broker.
'La réaffirmation par Nvidia de son objectif précédent de revenus Blackwell/Rubin de 500 MdsUSD d'ici fin 2026 (avec 75% de marge brute maintenue au cours de 2027) suggère à nouveau du potentiel de hausse par rapport au consensus et à nos attentes', poursuit-il.
