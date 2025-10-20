Wedbush relève le PT de Praxis Precision Medicines ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Wedbush relève le PT de Praxis Precision Medicines PRAX.O de 33 $ à 73 $, ce qui représente une baisse de 60,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action, et maintient la note "sous-performance"

** La société de courtage dit qu'elle relève le PT après avoir réincorporé le crédit ulixacaltamide à partir de 2027 et en intégrant l'offre

** Elle indique que la société est en avance dans l'indication du tremblement essentiel et que le bilan renforcé offre une flexibilité supplémentaire pour se préparer.

** Cependant, la société de courtage indique qu'elle reste prudente sur la configuration

** Les actions de Praxis Precision Medicines chutent de près de 2 % à environ 186 $ dans les échanges avant bourse

** 13 des 14 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure et une note "vendre fortement"; leur objectif de cours (PT) médian est de 260,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 146,9% depuis le début de l'année