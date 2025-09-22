 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 843,74
-0,13%
Wedbush relève le PT d'Oklo en raison de l'augmentation du soutien américain au nucléaire et des besoins en énergie de l'IA
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Wedbush relève l'objectif de cours de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, à 150 $ contre 80 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de ~11% par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi

** Le courtier augmente l'objectif de prix en raison de la confiance accrue dans la stratégie de croissance nucléaire de l'entreprise, alors que la révolution de l'IA atteint sa prochaine étape de croissance

** La sélection d'OKLO dans le cadre du Nuclear Reactor Pilot Program souligne le soutien croissant du gouvernement américain à l'innovation nucléaire accélérée

** OKLO continue de se positionner pour émerger en tant que gagnant stratégique sur ce marché afin de garantir que les États-Unis restent l'épicentre de l'énergie nucléaire avancée pour alimenter la révolution de l'IA", déclare Wedbush

** 10 courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 74,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions OKLO ont augmenté d'environ 537% depuis le début de l'année

Valeurs associées

OKLO RG-A
135,010 USD NYSE +28,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 13:43:18.

