Wedbush relève le PT d'Oklo en raison de l'augmentation du soutien américain au nucléaire et des besoins en énergie de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Wedbush relève l'objectif de cours de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, à 150 $ contre 80 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de ~11% par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi

** Le courtier augmente l'objectif de prix en raison de la confiance accrue dans la stratégie de croissance nucléaire de l'entreprise, alors que la révolution de l'IA atteint sa prochaine étape de croissance

** La sélection d'OKLO dans le cadre du Nuclear Reactor Pilot Program souligne le soutien croissant du gouvernement américain à l'innovation nucléaire accélérée

** OKLO continue de se positionner pour émerger en tant que gagnant stratégique sur ce marché afin de garantir que les États-Unis restent l'épicentre de l'énergie nucléaire avancée pour alimenter la révolution de l'IA", déclare Wedbush

** 10 courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 74,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions OKLO ont augmenté d'environ 537% depuis le début de l'année