Wedbush réduit le PT de Toll Brothers en raison du ralentissement des perspectives de croissance des commandes

12 août - ** Wedbush réduit l'objectif de prix du constructeur de maisons de luxe Toll Brothers TOL.N à 165 $ contre 175 $, soit une prime de 32,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Le courtier s'attend à un ralentissement de la croissance des commandes et à une légère réduction des estimations de revenus pour l'exercice fiscal 26, principalement en raison de tendances de commandes plus faibles que prévu dans l'ensemble du secteur de la construction de maisons.

** Wedbush réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à 11,4 milliards de dollars au lieu de 11,7 milliards de dollars.

** Wedbush maintient toutefois sa note "surperformance", anticipant une croissance modeste des revenus malgré la stagnation des taux hypothécaires.

** Douze des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée" et deux comme "vendue"; leur prévision médiane est de 134 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 1,4 % depuis le début de l'année.