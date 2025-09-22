Wedbush fixe une estimation de prix élevée pour Apple en raison de la forte demande pour les nouveaux iPhones

22 septembre - ** La société de courtage Wedbush relève son estimation de prix sur Apple AAPL.O à 310 $, contre 270 $ auparavant, en raison des premiers signes d'une forte demande pour l'iPhone 17

** Le nouvel estimation de prix est le plus élevé de Wall Street, représentant une hausse de plus de 26% par rapport à la dernière clôture de l'action à 245,5 $

** Wedbush estime que la combinaison du cycle de mise à niveau des consommateurs et de certains changements/améliorations de conception a été la formule magique pour le cycle de l'iPhone 17; la demande chinoise est cruciale pour le cycle de mise à niveau de l'iPhone 17

** "C'est le moment pour Apple de stimuler la croissance en Chine, la concurrence intérieure de Huawei et Xiaomi étant un formidable vent contraire", selon Wedbush

** La monétisation de l'IA peut ajouter "75 à 100 dollars par action à l'histoire d'Apple" au cours des prochaines années et ne voit pas de "prime d'IA" prise en compte dans le prix de l'action

** Wedbush maintient une note de "surperformance" sur l'action; 32 des 50 courtiers évaluent AAPL à "acheter" ou plus, le nouvel estimation de prix médian est de 245 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions Apple ont baissé d'environ 2% depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,3% de l'indice S&P 500 .SPX