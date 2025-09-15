 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wedbush abaisse le niveau de Builders FirstSource à "neutre", les actions chutent
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fournisseur de produits et services de construction Builders FirstSource BLDR.N chutent de près de 1 % à environ 141,5 $ dans les transactions de pré-marché après que Wedbush ait abaissé sa note de "surperformance" à "neutre"

** Wedbush abaisse sa note en raison de la déflation du bois d'œuvre et de la stagnation des perspectives de volume, qui menacent toutes deux les revenus; PT inchangé

** Trois des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "fort achat", huit comme un "achat" et dix comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 140 $ selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont légèrement baissé depuis le début de l'année

