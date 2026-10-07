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Webull recule après qu'une commission américaine a fait part de ses inquiétudes concernant la Chine
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de la société de courtage en ligne Webull BULL.O recule de 19 % à 5,90 dollars

** Une commission du Congrès américain exprime des inquiétudes en matière de sécurité nationale concernant les liens de Webull avec la Chine, rapporte CNBC

** La commission affirme que la structure actionnariale, l’infrastructure technologique, les flux de données et les opérations d’ingénierie de Webull sont liés à la Chine

** Webull conteste ces conclusions, affirmant que les données de ses clients américains sont stockées et contrôlées aux États-Unis

** À la clôture d'hier, l'action BULL affichait une baisse de 25,5 % depuis le début de l'année

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