Webull recule après qu'une commission américaine a fait part de ses inquiétudes concernant la Chine

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7 octobre - ** L'action de la société de courtage en ligne Webull BULL.O recule de 19 % à 5,90 dollars

** Une commission du Congrès américain exprime des inquiétudes en matière de sécurité nationale concernant les liens de Webull avec la Chine, rapporte CNBC

** La commission affirme que la structure actionnariale, l’infrastructure technologique, les flux de données et les opérations d’ingénierie de Webull sont liés à la Chine

** Webull conteste ces conclusions, affirmant que les données de ses clients américains sont stockées et contrôlées aux États-Unis

** À la clôture d'hier, l'action BULL affichait une baisse de 25,5 % depuis le début de l'année