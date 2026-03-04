 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Webtoon Entertainment chute après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O chutent de 13,4 % à 9,95 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre baisse de 6,3 % en glissement annuel à 330,7 millions de dollars, manquant les prévisions des analystes de 337,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Perte nette trimestrielle de 336,5 millions de dollars, contre une perte de 102,6 millions de dollars un an plus tôt

** Les pertes plus importantes sont dues à des dépréciations de goodwill - société

** Les actions ont baissé de 11,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

WEBTOON ENTR
11,5200 USD NASDAQ +1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank