Webtoon Entertainment chute après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O chutent de 13,4 % à 9,95 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre baisse de 6,3 % en glissement annuel à 330,7 millions de dollars, manquant les prévisions des analystes de 337,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Perte nette trimestrielle de 336,5 millions de dollars, contre une perte de 102,6 millions de dollars un an plus tôt

** Les pertes plus importantes sont dues à des dépréciations de goodwill - société

** Les actions ont baissé de 11,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture