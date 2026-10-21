Weatherford en hausse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires optimistes et un bénéfice en hausse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action du prestataire de services pétroliers Weatherford International WFRD.O progresse de 7,2% à 85,14 dollars

** La société a annoncé mardi qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires compris entre 1,28 et 1,33 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 1,27 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** En 2026, WFRD prévoit un chiffre d'affaires compris entre 4,68 et 4,73 milliards de dollars, contre des estimations de 4,67 milliards de dollars

** La société s'attend à une hausse significative de son Ebitda ajusté au quatrième trimestre, malgré le conflit au Moyen-Orient qui tempère les espoirs d'une reprise rapide

** La société affiche au troisième trimestre un bénéfice de 120 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action, contre 81 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, un an plus tôt

** ** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 9% depuis le début de l'année