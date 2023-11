Wealthcome lève 1million d'euros pour automatiser la gestion de patrimoine

(AOF) - La start-up Wealthcome annonce une levée de fonds d’un million d'euros auprès d’un cercle de business angels pour développer et diffuser sa solution digitale dédiée aux professionnels du patrimoine. Parmi les investisseurs figurent Antoine Darcet, co-fondateur et ancien PDG de Nexeo, Alexandre Lacharme, fondateur de Lacharme Capital, Olivier Agnola, fondateur de HA Invest, Morgan Emmery, fondateur de Trinity Media Financing et Techno’start fond d’amorçage Tech.

Wealthcome a conçu un outil dédié aux conseillers en gestion de patrimoine leur permettant d'automatiser et simplifier la partie la plus pénible de leur métier tout en apportant une connaissance client à 360° qui améliore la relation et la prise de décision. La start-up souligne qu'on assiste à la fois à une explosion des obligations réglementaires et une volonté croissante de digitalisation.