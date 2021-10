WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : WEACCESS : REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

WEACCESS GROUP (Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA) informe la communauté financière qu'en raison de l'absence prolongée de sa responsable comptable pour raisons médicales, la société ne sera pas en mesure de diffuser ses comptes semestriels 2021 avant le 31 octobre.

WEACCESS GROUP a d'ores et déjà pris les mesures nécessaires pour finaliser cette clôture semestrielle et communiquera au marché ses chiffres dans les meilleurs délais.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZueYcqbYmiUl3FuaZZlmWljaJlkxGnIbJPHlmlsmJzGaZxpx5pjZp3IZnBinGho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71732-cp-weaccess-_report-comptes-semestriels-2021_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com