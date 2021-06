WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : WEACCESS GROUP OBTIENT UNE LICENCE MULTI-SITES 4G PRIVEE

WEACCESS GROUP OBTIENT UNE LICENCE MULTI-SITES 4G PRIVEE

EQUIPEMENT DES PREMIERS SITES 4G PRIVEE : L'EQUIPEMENTIER TELECOM GROLLEAU ET LES PARKINGS DE ROUEN

« L'attribution de cette licence multi-sites 4G privée marque une étape importante dans le positionnement de WEACCESS GROUP sur le marché porteur de la 4G privée (private LTE), indépendante des opérateurs mobiles. Nous sommes très heureux d'accompagner la société Grolleau vers un modèle « d'industrie 4.0 » et la société Rouen Park dans le déploiement de leur propre réseau mobile 4G. Nous espérons très rapidement accélérer cette offre qui correspond à une demande croissante du secteur industriel. » déclare François Hedin, Président de WEACCESS GROUP.

Suite à l'obtention par l'ARCEP de sa propre licence multi-sites 4G privée, WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises, permettra à la société Grolleau à Montilliers (49) et Rouen Park à Rouen (76) de se doter de réseaux 4G privées pour une durée de 6 ans renouvelable. La construction de ces deux premiers sites ouvre à WEACCESS GROUP les portes d'un marché à fort potentiel estimé à 7,5 milliards de dollars dans le monde en 2025.

La 4G privée, une offre répondant à un besoin croissant du secteur industriel et tertiaire

L'offre 4G privée de WEACCESS GROUP permet aux industries et services d'utiliser un réseau 4G totalement indépendant des opérateurs mobiles (carte SIM et fréquences indépendantes). Ces réseaux permettent une gestion de la sécurité et de la qualité de couverture sans comparaison avec les réseaux WIFI et DECT. La demande des sites industriels porte sur une autonomie complète du réseau 4G y compris le cœur de réseau pour un fonctionnement sans recours au « Cloud » pour des raisons de sécurité. Le secteur des services (bureaux) voit l'atout d'une couverture indoor souvent impossible avec les normes de construction HQE (Haute Qualité Environnementale). WEACCESS GROUP travaille sur une solution permettant le passage d'un réseau public (Orange, SFR, Bouygues) à un réseau privé (WEACCESS GROUP) avec continuité des services (couverture indoor des bâtiments).

Compatibles avec la plupart des smartphones utilisés en grand public, les réseaux professionnels à très haut débit donnent accès à la 4G privée et permettent une couverture pouvant aller jusqu'à plusieurs kilomètres.

Deux premières vitrines du savoir-faire de WEACCESS GROUP

Spécialisée dans la fabrication d'armoires métalliques dédié aux équipements télécoms, l'entreprise Grolleau a fait appel à WEACCESS GROUP pour le déploiement d'une infrastructure au sein de son usine. L'équipement en 4G privée permettra au nouveau bâtiment industriel d'accélérer sa numérisation et de s'inscrire ainsi dans l'industrie 4.0.

Les parkings de Rouen ont choisi la technologie proposée par WEACCESS GROUP qui répond à une nécessité de couverture réseau des sous-sols. En recourant à la 4G privée, la société Rouen Park pourra se conformer à l'obligation légale relative à la protection des travailleurs isolés exposés à des risques quotidiens à leur poste et sur les lieux de leurs interventions.

Ces gages de confiance témoignent de la pertinence de l'offre 4G privée face à un besoin croissant de numérisation du secteur industriel en quête de solutions alternatives au WIFI et DECT en renforçant la sécurité et la couverture.

Fort de sa licence multi-sites 4G privée, WEACCESS GROUP est désormais en mesure de déployer son offre dans près d'une centaine d'entreprises.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2021 : jeudi 22 juillet 2021, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privées et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur - WEACCESS GROUP - François HEDIN - f.hedin@weaccess.fr - www.weaccess.fr

Conseil - ATOUT CAPITAL - Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com - www.atoutcapital.com

Listing Sponsor - CHAMPEIL SA - Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com - www.champeil.com

Communication - CAP VALUE - Gilles BROQUELET - gbroquelet@capvalue.fr - www.capvalue.fr

Source Etude marketandmarkets : https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/private-lte-market-64117901.html?gclid=EAIaIQobChMItoXukoW98QIVEAwGAB3iYAozEAAYBCAAEgKg2PD_BwE

