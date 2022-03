WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : WEACCESS GROUP : LE PROJET CONVERGENCE 5G DE WEACCESS GROUP, LAUREAT DE LA MISSION 5G INDUSTRIELLE LANCEE PAR LE GOUVERNEMENT

LE PROJET CONVERGENCE 5G DE WEACCESS GROUP, LAUREAT DE LA MISSION 5G INDUSTRIELLE LANCEE PAR LE GOUVERNEMENT

WEACCESS GROUP, opérateur des réseaux privés et sécurisés, est heureux d'annoncer la sélection par le Gouvernement de son projet Convergence 5G, réalisé en partenariat avec les sociétés GROLLEAU, acteur majeur des infrastructures au service des territoires intelligents et ARELIS-LGM, spécialiste de l'électronique militaire radio. Ce projet, qui vise à développer une solution 5G autonome intégrée pour les déploiements des petits sites 5G industriels, ouvre les portes d'un marché de 2 millions de prises sans fibre et sans cuivre.

Un projet s'inscrivant dans la stratégie d'accélération de la 5G industrielle

En 2021, le Gouvernement avait initié la mission 5G industrielle en vue d'accélérer la compétitivité de l'industrie française en proposant des actions concrètes pour accompagner les secteurs industriels français dans l'émergence et le déploiement de services innovants sur la 5G. Dans le cadre de cette stratégie d'accélération sur la 5G et des futures technologies de réseaux de télécommunications, le Gouvernement vient d'annoncer son soutien à sept nouveaux projets portant sur des secteurs variés : réseaux de transport, système sous-marin, outils connectés, puces électroniques nouvelles générations… Tous ces projets ont un point commun : ils proposent une offre souveraine et utilisent une R&D de pointe basée sur la technologie 5G.

Le projet convergence 5G, une solution intégrée autonome pour l'industrie

Spécifiquement orienté vers le marché de l'industrie et des réseaux « critiques », le projet convergence 5G a pour objectif de développer une solution intégrée en vue du déploiement du réseau 5G pour les zones blanches et les réseaux privés. Cette intégration spécifique doit permettre le déploiement de solutions 5G sur un simple réseau informatique existant aussi aisément qu'un réseau wifi.

S'adressant aux aménagements industriels, à l'industrie 4.0 et aux couvertures indoors, cette solution autonome constitue une alternative pérenne aux équipements des sites industriels en « private 5G » qui requièrent le câblage en fibre optique dédiée (fibre noire) de l'ensemble de l'entreprise.

Le projet convergence 5G permettra par ailleurs aux industries de réunir sur un même réseau radio télécom 5G, les services actuellement supportés par les réseaux PMR (talkie-walkie de sécurité), les réseaux WIFI souvent peu sécurisés et disposant d'une couverture aléatoire, les réseaux DECT (téléphonie mobile d'entreprise), et les réseaux IoT (lora).

L'équipement disposera de son propre cœur de réseau 5G pour un pilotage de la qualité de service de bout en bout (slicing) en vue de l'avènement de l'industrie 4.0 en France.

Grâce à sa licence sur la bande 2.6Ghz, WEACCESS GROUP sera en mesure de doter les industries comme les PME et les ETI de leur propre réseau 4G/5G privé dans une gamme de prix permettant de disposer aisément de ce type de technologie .

Dans un premier temps, WEACCESS GROUP, GROLLEAU et ARELIS-LGM vont développer une plateforme générique destinée à être déclinée en fonction du secteur visé. Les trois entités ont sélectionné le siège de Grolleau comme site pilote pour le premier essai de réseau privé 5G pour le déploiement de l'usine connectée 4.0 de Grolleau. Un mât et une antenne émettrice couplés à une station de base ont été installés sur le site pour tester le réseau privé.

En complément du soutien du Gouvernement, le projet « Convergence 5G » a reçu le support de Normandie Aerospace (NAE) et la Métropole de Rouen (WEACCESS GROUP et la structure de R&D d'ARELIS y sont basés).

« Nous sommes très heureux d'être lauréats de cet appel à projets stratégique et de participer à l'avènement de la 5G industrielle en France. Grâce à la conjugaison de nos savoir-faire et de nos compétences aux côtés de Grolleau et d'Arelis-LGM, nous serons en mesure d'offrir des solutions 5G alternatives au secteur industriel et aux réseaux dits critiques. Le projet Convergence 5G place WEACCESS GROUP en pole position sur ce marché qui élargit le champ des possibles de l'industrie et favorise l'avènement de la nouvelle révolution industrielle. » déclare François Hedin, Président de WEACCESS GROUP.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France et propose également des réseaux privés et sécurisés pour entreprises.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

A propos de GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires à horizon 2025-26.

Pour plus d'informations: www.grolleau.fr

A propos de ARELIS-LGM

Arelis est, depuis près de 40 ans, le partenaire de référence pour développer des sous-ensembles et produits électroniques complexes, depuis la conception sur spécification jusqu'aux tests et mesures, en passant par l'industrialisation et la fabrication. Elle propose à ses clients des solutions de haute-technologie dans les domaines de la détection et du guidage, de la surveillance, des communications et de la transmission. En 2020, la société Arelis a généré un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et employait 130 salariés sur ses 2 sites français.

En savoir plus : http://www.arelis.com

