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WEACCESS GROUP affirme son positionnement défense à Eurosatory
information fournie par Boursorama CP 17/06/2026 à 18:00

Saint-Étienne-du-Rouvray, le 17 juin 2026 – Weaccess Group (Euronext Access+ - FR0010688465 - MLWEA), opérateur de télécommunications qui accompagne les entreprises et les organisations dans le déploiement de réseaux privés 4G/5G, de services d’accès Internet professionnels et de solutions Push-to-Talk, a participé hier à Eurosatory, qui se tient du 15 au 19 juin 2026 afin de renforcer son positionnement auprès des acteurs de la défense, de la sécurité et des interventions sensibles.

Cette présence s’inscrit dans une dynamique engagée dans l’écosystème défense, notamment à travers la participation du Groupe au challenge CoHoMa. Weaccess Group a remporté CoHoMa 3 avec une solution de bulle tactique 4G privée dédiée aux communications entre drones, rovers et opérateurs humains, et poursuit cette dynamique avec sa participation à CoHoMa 4.

Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :

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