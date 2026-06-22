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WEACCESS GROUP accélère sur les communications critiques 4G/5G avec Wetalk, WeCover, WebDispacth et ses solutions On Premise
information fournie par Boursorama CP 22/06/2026 à 18:00

Saint-Étienne-du-Rouvray, le 22 juin 2026 – Weaccess Group (Euronext Access+ - FR0010688465 - MLWEA), opérateur de télécommunications qui accompagne les entreprises et les organisations dans le déploiement de réseaux privés 4G/5G, de services d’accès Internet professionnels et de solutions Push-to-Talk, annonce une nouvelle étape dans le développement de ses solutions.

- Une démonstration 4G/5G privée sur le circuit de Monaco
En partenariat avec ALT GROUP EVENTS, Weaccess Group a participé à une démonstration technique en marge du Grand Prix de Monaco qui s’est tenu le 7 juin 2026, sur l’un des tracés urbains les plus exigeants au monde. Le dispositif a permis de déployer une bulle de connectivité privée, sécurisée, performante et à faible latence, adaptée aux communications terrain, à la vidéo, aux données opérationnelles et à la supervision.

Dans cet environnement marqué par une forte densité urbaine, des contraintes radio importantes, la mobilité et des exigences de continuité de service, Weaccess Group a confirmé sa capacité à concevoir, déployer et superviser des solutions de connectivité critique au plus près des besoins opérationnels.

Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :

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