WE.CONNECT : UNE NOUVELLE ANNEE RECORD - DEPASSEMENT DE L'OBJECTIF DU CAP DES 200 M€ DE CA PREVU POUR 2022

UNE NOUVELLE ANNEE RECORD

o FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 : 211,1 M€, +36,2%

o Croissance de 36,8 % au 2nd semestre 2020

DEPASSEMENT DE L'OBJECTIF DU CAP DES 200 M€

DE CA PREVU POUR 2022



Chiffre d'affaires

Données non auditées consolidées

En M€ 2020 2019 Variation

1er semestre 84,6 62,5 +35,4%

2nd semestre 126,5 92,5 +36,8%

TOTAL 211,1 155,0 +36,2%





WE. CONNECT enregistre en 2020 un chiffre d'affaires de 211,1 M€, en forte hausse de + 36,2% portée par la demande soutenue pour les produits high-tech. Au 2nd semestre, période stratégique pour les activités du Groupe, les ventes ressortent en hausse de 36,8% par rapport au 2nd semestre 2019.



Dans le contexte inédit de la crise sanitaire marqué par le confinement des populations qui a généré une hausse sensible du télétravail et des nouveaux usages numériques, le Groupe a su répondre à la forte demande de ses clients en équipement informatique.

La dynamique exceptionnelle d'activité sur l'année écoulée conduit We.Connect à dépasser l'objectif du cap des 200 M€ de chiffre d'affaires, initialement anticipé pour 2022.