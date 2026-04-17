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We.Connect signe un crû 2025 solide
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:43

Le spécialiste des accessoires high-techs pour l'informatique a enregistré un chiffre d'affaires de 453,9 MEUR en 2025, en hausse de 51,2%, porté notamment par les opérations de croissance externe réalisées avec les acquisitions d'Exertis France et Exertis Iberia en août 2025, ainsi que de MCA Technology en juin 2024

Sur l'exercice, la marge brute s'établit à 9,6% du chiffre d'affaires, contre 11,2% en 2024, soit un recul de 1,6 point.

L'EBITDA atteint 13,6 MEUR, en progression de 3,7% sur un an, mais représente 3% du chiffre d'affaires, en baisse de 1,1 point.

Le résultat net ressort en forte hausse à 37,5 MEUR, contre 7,7 MEUR un an plus tôt, soit un bénéfice par action de 12,7 euros, contre 2,8 euros en 2024.

La situation financière s'améliore également, avec une trésorerie nette positive de 27,7 MEUR à fin 2025, contre 12,7 MEUR deux ans plus tôt, soit une progression de 117,7%.

Dans ce contexte, le conseil d'administration, réuni le 16 avril 2026, proposera à l'assemblée générale du 28 mai le versement d'un dividende de 0,40 euro par action.

Pour 2026, We.Connect entend capitaliser sur ses acquisitions récentes et les transformations engagées afin d'entrer dans une phase d'optimisation et d'accélération de son développement. Les investissements réalisés dans les plateformes e-commerce, l'harmonisation des systèmes d'information et la rationalisation des infrastructures logistiques doivent désormais constituer des leviers opérationnels au service de la croissance.

"Notre stratégie de croissance externe maîtrisée, ciblée sur des activités de distribution au coeur de notre expertise, commence à porter ses fruits. L'acquisition d'Exertis France et Exertis Iberia représente une opportunité majeure pour WE.CONNECT, d'autant que leur redressement est plus rapide qu'anticipé. Le travail mené avec les équipes devrait permettre à ces filiales de renouer avec une rentabilité positive dès 2027, avec une perte limitée attendue en 2026", a commenté Moshey Gorsd, PDG du groupe.

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