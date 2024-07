WE.CONNECT REALISE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT DE 3 M€ SUITE A L’ACQUISITION DE MCA TECHNOLOGY

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 3 millions d’euros souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG suite à l’acquisition de MCA TECHNOLOGY finalisée le 28 juin 2024.



Le conseil d’administration de WE.CONNECT a constaté le 9 juillet 2024 une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes dont l'assemblée générale mixte a fixé les caractéristiques lors de sa réunion du 4 juin 2024 (personnes physiques ou morales, français ou étrangers, qui peuvent investir dans les valeurs moyennes et petites, de nationalité française, exerçant leur activité dans le secteur informatique et/ou électronique) via l’émission de 150.890 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,24 € par action (valeur arrondie), représentant un montant, prime d’émission incluse, de 2.999.983,36 €.