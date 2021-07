WE.CONNECT POURSUIT SA FORTE CROISSANCE SUR LE 1ER SEMESTRE 2021: + 30,4%





Au 1er semestre 2021, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d'affaires de 110,3 M€, en hausse de 30,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans un contexte de marché porté par la généralisation du télétravail et la hausse des nouveaux usages numériques, la croissance de l'activité a bénéficié depuis le début de l'exercice de la contribution croissante des ventes d'ordinateurs portables et de moniteurs.

L'adaptation permanente de ses ressources, combinée au renforcement rapide de ses capacités de sourcing et de logistique a permis au Groupe de répondre à la forte demande depuis le début de la crise sanitaire.

Afin de renforcer son attractivité marketing et commerciale, le Groupe a par ailleurs accentué sa présence digitale à travers la réalisation de plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux.



PERSPECTIVES

Compte-tenu de la bonne orientation de son activité, WE.CONNECT anticipe une nouvelle amélioration de ses indicateurs opérationnels au 1er semestre.

Sur le 2nd semestre, la croissance devrait être plus limitée en raison d'une base de comparaison qui avait bénéficié d'une forte dynamique liée à l'accélération des nouvelles organisations de travail des entreprises.



Prochaine publication : Résultats 1er semestre 2021 : 26 octobre 2021, avant Bourse.