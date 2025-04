We.connect négocie pour s'offrir Exertis France

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour We.connect, il s'agit d'une opportunité stratégique majeure pour accélérer sa croissance, générer d'importantes synergies et atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autre point positif à cette opération pour We.connect : l'implantation dans la péninsule ibérique où Exertis France réalise 5 % de ses ventes.

(AOF) - La société We.connect est entrée en négociations exclusives pour acquérir 100 % d’Exertis France SAS, un acteur majeur de la distribution d’électronique grand public. Créé en 2016 avec le rachat de plusieurs grossistes spécialisés dans les accessoires, périphériques et équipements informatiques, le groupe s’est rapidement imposé comme multi-spécialiste de référence sur le segment high-tech grand public, s’adressant principalement aux enseignes de grande distribution, aux e-commerçants et aux magasins spécialisés.

