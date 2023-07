WE.CONNECT : HAUSSE DE 13,1% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2023

RENFORCEMENT DES SYNERGIES OPERATIONNELLES



Dans une conjoncture économique difficile avec la remontée des taux et les pressions inflationnistes sur les approvisionnements, WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, est parvenu à générer une hausse de son chiffre d’affaires grâce à l’intégration de ses dernières acquisitions, à la diversification croissante des gammes de produits et à la résilience de sa base de clientèle de plus en plus tournée vers les entreprises.

Sur le 1er semestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 129,9 M€, en hausse de 13,1 %. Il intègre sur 3 mois la contribution de l’acquisition d’OCTANT et de DYADEM, spécialisés dans la distribution de périphériques numériques acquis en avril 2022.

L’activité organique s’établit à 96 M€, en baisse de 4,9%. Après la dynamique de marché très soutenue liée à la montée en puissance du télétravail, l’activité a été pénalisée en début de semestre par un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d’un contexte persistant de hausse des prix incitant les entreprises à décaler leurs investissements en équipements informatiques.

Les nouvelles acquisitions ont enregistré une activité en croissance semestrielle de 12%, résultant de la forte demande rencontrée en périphériques numériques et leurs consommables.