WE.CONNECT : FORTE CROISSANCE DE LA RENTABILITE EN 2021

FORTE CROISSANCE DE LA RENTABILITE EN 2021

• CHIFFRE D’AFFAIRES : +2,9%

• EBITDA : +23,3%

• RESULTAT NET : +23,5%



PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE UNITAIRE DE 0,4 €





WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2021.



Données auditées

Au 31 Décembre - En M€ 2021 2020 Variation

Chiffre d’affaires 217,5 211,4 +2,9%

EBITDA

En % du CA 10,3

4,7% 8,3

3,9% +23,3%

Résultat d’exploitation

En % du CA 9,1

4,2% 8,1

3,8% +12,7%

Résultat financier (0,7) (0,9) -

Résultat courant

En % du CA 8,4

3,9% 7,2

3,4% +17,2%

Résultat exceptionnel (0,5) (0,1) -

Impôt sur les sociétés (1,5) (1,9)

Résultat net

En % du CA 6,3

2,9% 5,1

2,4% +23,5%





A l’issue de son exercice 2021, WE.CONNECT confirme sa dynamique de croissance rentable et démontre sa capacité d’adaptation dans un contexte marqué depuis deux ans par la crise sanitaire et les tensions de sourcing généralisées à l’ensemble du secteur.