WE.CONNECT FINALISE L’ACQUISITION DE MCA TECHNOLOGY

• 110M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2023 POUR MCA TECHNOLOGY,

• DELL ET LENOVO PRO EN DISTRIBUTION DIRECTE,

• DES PRODUITS A VALEUR DANS LA SECURITE ET CYBERSECURITE



NOUVEL OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2025 : 400 M€



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de l’intégralité du capital de MCA Technology, grossiste informatique dédié aux professionnels qui a réalisé 110M€ de chiffre d’affaires en 2023.

Postérieurement à la réalisation définitive de l’opération qui aura lieu fin juin, les fondateurs de MCA TECHNOLOGY investiront trois millions d’euros dans WE.CONNECT par souscription à des actions nouvellement émises par WE.CONNECT dans le cadre d’une augmentation de capital (« les Titres WE.CONNECT »). Le prix de souscription des Titres WE.CONNECT sera déterminé selon le cours moyen des actions WE.CONNECT à Euronext Paris pondéré des volumes des 5 dernières séances de bourse précédent la date de réalisation.