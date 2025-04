WE.CONNECT ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR L’ACQUISITION DE L’ACTIVITÉ GRAND PUBLIC D’EXERTIS EN FRANCE

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, la téléphonie mobile, le son, ainsi que de la distribution de produits informatiques et périphériques, est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 100 % d’Exertis France SAS, un acteur majeur de la distribution d’électronique grand public.



Exertis France a été créée en 2016 à la suite du rachat de plusieurs grossistes spécialisés dans les accessoires, périphériques et équipements informatiques : Banque Magnétique (2007), Comtrade (2010) et Computer Unlimited (2015). La société s’est rapidement imposée comme un grossiste multi-spécialiste de référence sur le segment high-tech grand public, s’adressant principalement aux enseignes de grande distribution, aux e-commerçants et aux magasins spécialisés.



Exertis France distribue une large gamme de produits : composants et accessoires informatiques (périphériques PC, stockage, logiciels), produits de gaming (consoles, accessoires de jeu), audio-vidéo grand public (téléviseurs, casques, enceintes), objets connectés et téléphonie mobile. Exertis France est en mesure de conclure des accords de distribution avec des acteurs historiques – y compris des accords exclusifs, comme pour le programme Xbox All Access de MICROSOFT – et avec des acteurs innovants tels que STARLINK et META QUEST.