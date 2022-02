WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 EN PROGRESSION DE 3,1% MALGRE UNE PRESSION FORTE SUR LES APPROVISIONNEMENTS

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 EN PROGRESSION DE 3,1%

MALGRE UNE PRESSION FORTE SUR LES APPROVISIONNEMENTS



PERSPECTIVES FAVORABLES





Chiffre d’affaires

Données non auditées consolidées

En M€ 2021 2020 Variation

1er semestre 110,3 84,6 +30,3%

2nd semestre 107,3 126,5 -15,2%

TOTAL 217,6 211,1 +3,1%





WE. CONNECT enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de 217,6 M€, en hausse de 3,1%.

Cette progression de l’activité a été ralentie en fin d’année par les tensions de sourcing et de logistique généralisées à l’ensemble du secteur.