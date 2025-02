We.Connect : activité en croissance de 13,7% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces nouveaux outils de travail permettront ainsi de gagner en compétitivité pour contribuer au développement de l'activité dans les prochains mois et années.

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 300,2 millions d'euros, en hausse de 13,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. "L’année 2025 sera marquée par l’aboutissement du projet de refonte de l’ensemble des sites e-commerce de We. Connect. Cinq nouveaux sites e-commerce BtoB seront mis en ligne au cours du premier semestre de l’année", précise le groupe.

