 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 694,52
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

WE.CONNECT ACQUIERT EXERTIS FRANCE ET EXERTIS IBERIA
information fournie par Boursorama CP 02/09/2025 à 08:30

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs et de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public, annonce l’acquisition de 100 % du capital d’Exertis France SAS et d’Exertis Iberia, conformément aux négociations exclusives engagées en avril 2025.

L’acquisition d’Exertis France et d’Exertis Iberia par le Groupe WE.CONNECT a été finalisée selon les modalités négociées avec le groupe DCC et notamment une recapitalisation de ces deux sociétés par DCC. La contribution financière de WE.CONNECT a quant à elle été d’un euro symbolique.

La dette financière d’Exertis France est nulle à date, et ses fonds propres s’élèvent aujourd’hui à 35,2M€. Concernant Exertis Iberia, sa dette financière est également nulle à date, et ses fonds
propres s’élèvent à 2,6M€.

Les procédures réglementaires et sociales préalables ont été menées à bien. L’intégration opérationnelle des équipes et des activités sera progressive au cours des prochains mois. Exertis France et Exertis Iberia adopteront une nouvelle dénomination commerciale d’ici la fin de l’exercice 2025.

Valeurs associées

WE.CONNECT
19,6000 EUR Euronext Paris +2,35%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:48 

    Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 09:47 

    (Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:41 

    Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite

  • Kering (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Kering, LVMH, Hermès, Schneider Electric
    information fournie par Reuters 02.09.2025 09:35 

    * KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SCHNEIDER ELECTRIC ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank