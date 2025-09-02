WE.CONNECT ACQUIERT EXERTIS FRANCE ET EXERTIS IBERIA

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs et de la distribution de produits informatiques et électroniques grand public, annonce l’acquisition de 100 % du capital d’Exertis France SAS et d’Exertis Iberia, conformément aux négociations exclusives engagées en avril 2025.



L’acquisition d’Exertis France et d’Exertis Iberia par le Groupe WE.CONNECT a été finalisée selon les modalités négociées avec le groupe DCC et notamment une recapitalisation de ces deux sociétés par DCC. La contribution financière de WE.CONNECT a quant à elle été d’un euro symbolique.



La dette financière d’Exertis France est nulle à date, et ses fonds propres s’élèvent aujourd’hui à 35,2M€. Concernant Exertis Iberia, sa dette financière est également nulle à date, et ses fonds

propres s’élèvent à 2,6M€.



Les procédures réglementaires et sociales préalables ont été menées à bien. L’intégration opérationnelle des équipes et des activités sera progressive au cours des prochains mois. Exertis France et Exertis Iberia adopteront une nouvelle dénomination commerciale d’ici la fin de l’exercice 2025.